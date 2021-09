Sampdoria, oggi primo allenamento vista Inter: valutazioni per D’Aversa

La Sampdoria nel pomeriggio riprenderà gli allenamenti dopo tre giorni di riposo. In vista dell’Inter (domenica ore 12.30) il tecnico D’Aversa deve valutare la situazione degli acciaccati.

SAMPDORIA-INTER, -5 – La Sampdoria questo pomeriggio svolgerà il primo allenamento settimanale. I blucerchiati hanno chiuso le attività sabato, vincendo 3-1 in amichevole contro la Ternana (vedi highlights). Ora la ripresa e l’avvicinamento vero e proprio alla partita di domenica con l’Inter. Da valutare, per Roberto D’Aversa, le condizioni di Nicola Murru e Rolando Vieira, in dubbio così come Ernesto Torregrossa (per lui recupero più difficile, certa invece l’assenza di Manolo Gabbiadini infortunatosi col Milan). Oggi assenti sette nazionali, che torneranno da domani in avanti: la Sampdoria attende di capire se Bartosz Bereszynski e Mikkel Damsgaard, entrambi non al meglio, saranno a disposizione per l’Inter. Per D’Aversa valutazioni in corso.