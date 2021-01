Sampdoria-Inter, Vidal scivola in panchina: chi tra Gagliardini e Sensi?

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Sampdoria-Inter in programma domani 6 gennaio alle 15, valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2020-2021. Antonio Conte lavora sul gruppo che più gli ha dato sicurezza in questo inizio stagione. Pochi cambi, tra questi sicuramente Vidal. Chi tra Gagliardini e Sensi al suo posto?

LE ULTIME – Sampdoria-Inter senza Arturo Vidal. Quasi cerca l’esclusione del cileno a centrocampo dopo il disastro contro il Crotone: brutta prestazione e rigore causato alla squadra avversaria. Nel secondo tempo Antonio Conte cambia il giocatore e tutto cambia dopo l’ingresso di Stefano Sensi. Il tecnico dovrà lavorare dunque sul recupero dell’ex Barcellona e Bayern Monaco ma anche sulla fiducia dell’italiano, che partita dopo partita dimostra continuità (fisica e mentale) e soprattutto miglioramenti a livello tecnico. Ma attenzione anche alla carta Roberto Gagliardini, che lo stesso Conte nel post-partita di Inter-Crotone ha definito affidabile in qualsiasi momento, da titolare o a partita in corso. Proprio l’ex Atalanta al momento sembrerebbe essere in vantaggio rispetto a Sensi, anche per un discorso di equilibrio in mezzo al campo ed evitare di essere troppo scoperti vista la propensione all’attacco anche dello stesso Nicolò Barella.