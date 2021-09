Sampdoria-Inter, sudamericani a ridosso del match: Inzaghi cambia – CdS

Per Sampdoria-Inter, impossibile, secondo il “Corriere dello Sport” che i sudamericani vengano presi in considerazione per la partita, visto che rientreranno proprio a ridosso della partita. Per questo motivo Simone Inzaghi pensa a una formazione diversa.

DA CAMBIARE – Sampdoria-Inter, Simone Inzaghi probabilmente farà a meno dei sudamericani che rientreranno a ridosso della partita, ma a meno di infortuni o stanchezza, il tecnico li convocherà comunque. Cambi di formazione, dunque, in vista del ritorno in campionato, con occhio particolare al debutto in UEFA Champions League contro il Real Madrid. Come contro il Genoa, il reparto più penalizzato resta l’attacco – considerando gli impegni di Lautaro Martinez e Correa -, con Alexis Sanchez che sta ancora cercando di recuperare dal problema fisico. Probabilmente sarà ancora Stefano Sensi dietro Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno