Sampdoria-Inter, Sanchez in campo? Doppia occasione di riscatto

Si avvicina sempre di più Sampdoria-Inter, terza sfida per Simone Inzaghi da quando siede sulla panchina nerazzurra. Alexis Sanchez potrebbe scendere in campo visti gli strascichi della sosta per le nazionali per gli altri attaccanti. Una doppia chance di riscatto.

CONDIZIONI IN MIGLIORAMENTO – Potrebbe essere arrivato il momento di Alexis Sanchez. In vista di Sampdoria-Inter, come detto, è lui infatti la carta in più che Simone Inzaghi può giocarsi. Il motivo è il rientro a ridosso della sfida degli altri attaccanti, ovvero gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Lasciando di fatto soltanto il cileno insieme a Edin Dzeko a disposizione del tecnico dal primo minuto. Per Sanchez il “problema” potrebbe essere la sua condizione fisica, che sembra tuttavia in miglioramento (vedi articolo). Pronto, dunque, per la gara di domenica.

DOPPIA OCCASIONE – Alexis Sanchez avrà una doppia chance di riscatto in Sampdoria-Inter. La prima è – appunto – smentire tutti coloro che hanno ancora dei dubbi su di lui. Dopo l’ennesimo infortunio patito durante la Copa América, sono in pochi a credere nel contributo che l’attaccante cileno potrà dare in stagione. Tanto che in casa nerazzurra si è deciso di tenere in squadra Martín Satriano come attaccante “di scorta”. La seconda occasione, invece, sarà rifarsi dopo il Sampdoria-Inter giocato la scorsa stagione. Quando – a causa di un problema fisico di Romelu Lukaku – Sanchez fu schierato da titolare ma sbagliò un rigore. Che si rivelò poi decisivo per il risultato finale che sorrise ai blucerchiati.

FUTURO NAZIONALE – Per Alexis Sanchez – così orgoglioso di giocare per la sua nazionale, il Cile – il prossimo mese sarà fondamentale. Dopo la mancata convocazione, il suo obiettivo sarà sicuramente quello di tornare nel giro della nazionale per la prossima sosta in programma a novembre. Un motivo diciamo “bonus” per fare del suo meglio quando chiamato in causa. A partire già da Sampdoria-Inter di domenica.