Inter, riposa Mkhitaryan! Inzaghi scioglie i dubbi: la probabile formazione – TS

Questa sera a Genova alle 20:45, Simone Inzaghi ritrova Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku (e non solo) dall’inizio per tentare l’allungo in zona UEFA Champions League. Meritato riposo per Henrikh Mkhitaryan a centrocampo, ecco la probabile formazione (secondo Tuttosport) dell’Inter in campo questa sera contro la Sampdoria.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi dopo una settimana intensa di lavoro e con tutta la squadra a disposizione (salvo l’infortunato Joaquin Correa), scioglie i dubbi di formazione con il ritorno in campo da titolare non solo di Romelu Lukaku (che in Serie A non segna da sei mesi), ma anche quello di Marcelo Brozovic. Stasera, al Marassi contro la Sampdoria, i due giocheranno titolari (ultima di Brozovic agli atti il 18 settembre a Udine, mentre Lukaku in Serie A è sceso in campo dal 1’ contro il Napoli il 4 gennaio) e gli occhi saranno tutti per loro. Ma non saranno le uniche novità della partita. Il tecnico piacentino a centrocampo farà rifiatare Mkhitaryan e darà, almeno inizialmente, spazio a Gosens. Nei prossimi 180’ di campionato evidentemente l’allenatore dovrà tenere conto pure della gara con il Porto in Champions League. Però è convinzione comune in seno allo staff tecnico di come l’unica strada possibile per fare bene in Europa sia quella di arrivare all’appuntamento con passo spinto in campionato.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino