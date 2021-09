Sampdoria-Inter, recuperi per D’Aversa: riecco un centrocampista

Sampdoria-Inter si avvicina sempre di più. Nella seduta di allenamento odierno da parte dei blucerchiati, mister Roberto D’Aversa recupera un giocatore in centrocampo

SEDUTA − Questo il report blucerchiato sull’allenamento odierno: “La Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida casalinga con l’Inter, in programma domenica al “Ferraris” (ore 12.30). Dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Roberto D’Aversa, i blucerchiati – in attesa di ritrovare i nazionali Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Radu Dragusin, Morten Thorsby e Maya Yoshida – hanno ripreso ad allenarsi nel corso del pomeriggio sul campo 1 del “Mugnaini”, dove si è rivisto Albin Ekdal, rientrato in anticipo dagli impegni con la Svezia in seguito ad un risentimento alla schiena.

Seduta. Dopo una prima fase dedicata ad un’intensa attivazione atletica, la seduta è proseguita con esercitazione tecnica, possessi palla, partita a tema e lavoro aerobico finale. Ha lavorato in parte con il gruppo Mohamed Ihattaren, mentre Nicola Murru ed Ernesto Torregrossa hanno svolto sedute individuali ad alta intensità sul campo. Proseguono i propri percorsi personalizzati invece Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento pomeridiano”.

Fonte: Sampdoria.it