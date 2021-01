Sampdoria-Inter, Ranieri senza Ekdal corre ai ripari: le possibili soluzioni

Claudio Ranieri Sampdoria-Genoa

Sampdoria-Inter, Ranieri senza Ekdal squalificato (diffidato contro la Roma). Ecco le possibili soluzioni del tecnico vista l’assenza dello svedese.

ASSENTE SICURO – Verso Sampdoria-Inter, Claudio Ranieri dovrà far fronte a un’assenza pesante legata al centrocampo, cioè Albin Ekdal. Lo svedese, diffidato contro la Roma, è stato ammonito e dunque salterà la sfida di domani in programma allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. L’ex Cagliari e Amburgo, che presto rinnoverà il suo contratto con la Sampdoria, è uno dei giocatori più forti e soprattutto utilizzati dal tecnico: un gol e un assist realizzati al momento, e ben quindici partite disputate in questa stagione. Il tecnico italiano si affiderà ancora una volta al suo fedele 4-4-1-1 con l’inserimento di uno tra Silva, Damsgaard e Ramirez con l’uruguaiano che a quel punto giocherebbe nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta. Inamovibile invece Thorsby a centrocampo.