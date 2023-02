Sampdoria-Inter, le pagelle: i migliori in campo giocano in difesa – CdS

I migliori in campo dell’Inter uscita con un solo punto dalla partita con la Sampdoria sono entrambi del reparto difensivo. Il Corriere dello Sport, nonostante ciò, non va oltre il 6,5. In avanti, Lukaku non riesce a pungere.

DIFESA SOLIDA – I migliori in campo nella sfida di ieri Sampdoria-Inter sono Milan Skriniar e Francesco Acerbi, entrambi premiati con un 6,5 dal Corriere dello Sport. Lo slovacco non ha tanto lavoro ma è sempre attento, mentre l’ex Lazio si fa vedere anche in fase offensiva, quando a pochi minuti dalla fine conclude in porta dalla lunga distanza, costringendo Emil Audero alla parata. Uno dei peggiori in campo, invece, era anche uno dei più attesi, ovvero Romelu Lukaku, che non va oltre il 5 in pagella. Il belga ha subito il pallone giusto ma non lo concretizza, poi il litigio con Nicolò Barella che a suo avviso sbraccia e si lamenta troppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti