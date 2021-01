Sampdoria-Inter, Lukaku sta meglio e parte per Genova! Le ultime – Sky

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Sampdoria-Inter è la sfida in programma domani alle ore 15.00, valida per la sedicesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Secondo quanto rivelato da Paventi su “Sky Sport 24”, Lukaku partirtà per Genova. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTENZA – Sampdoria-Inter vedrà Romelu Lukaku in partenza con la squadra: «Lukaku sta meglio, possiamo dire che stia abbastanza bene per quello che è stato un problema scongiurato. Partirà per Genova, andrà in panchina ed eventualmente se ci fosse bisogno potrebbe giocare qualche minuto. Davanti c’è Sanchez che scalpita. Sulla formazione abbiamo parlato dell’amuleto Sensi, però ancora non ha quel minutaggio che possa consentire una maglia da titolare. Entrerà a gara in corso». Così Andrea Paventi su “Sky Sport 24”.