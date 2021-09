Sampdoria-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Sampdoria-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 12:30. Partita valida per la 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si tratta della seconda trasferta stagionale, nonché il primo impegno nerazzurro dopo la sosta internazionale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Sampdoria-Inter

INDISPONIBILI – Non sarà della partita l’infortunato Alessandro Bastoni, oltre al lungodegente Gabriel Brazao e all’esubero Facundo Colidio (vedi articolo). Ovviamente fuori Christian Eriksen, di cui si attendono aggiornamenti sulla ripresa dell’attività agonistica.

Clicca qui per scoprire la lista dei 24 convocati di Simone Inzaghi per Sampdoria-Inter.

MODULO – Il dubbio è tra il 3-5-2 visto nell’ultima uscita o il 3-5-1-1 della prima, ma le condizioni di Sensi obbligano Inzaghi a pensare sull’attacco di coppia. In campo un attaccante sudamericano al posto del trequartista? Il piano B dell’Inter è Calhanoglu alto con Gagliardini mezzala…

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – A copertura del capitano Samir Handanovic, confermato tra i pali, ci sarà il trio formato da Stefan de Vrij con alla sua destra Milan Skriniar e alla sua sinistra probabilmente Federico Dimarco, in ballottaggio con Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio.

CENTROCAMPO – Sulla destra Matteo Darmian è sempre in vantaggio su Denzel Dumfries, invece sulla sinistra c’è Ivan Perisic quasi per obbligo. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu sinistra.

ATTACCO – Nessun dubbio sul centravanti Edin Dzeko, che verrà spalleggiato dal 1′ più probabilmente da Lautaro Martinez anziché da Joaquin Correa, salvo cambio modulo (3-5-1-1 con Stefano Sensi a supporto?).

Sampdoria-Inter, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

La probabile formazione della Sampdoria di D’Aversa

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa blucerchiati, tranne a centrocampo. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione della Sampdoria di Roberto D’Aversa, che ospiterà l’Inter di Inzaghi dopo la prima sosta internazionale.