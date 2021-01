Sampdoria-Inter, Keita mai titolare: oggi chance contro la sua ex squadra?

Condividi questo articolo

Ranieri Sampdoria

Sampdoria-Inter, Keita Balde scalpita in vista della sfida casalinga contro la sua ex squadra. Ranieri valuta, dovrà vedersela però con altri due per una maglia da titolare (QUI le probabili formazioni).

MAI TITOLARE – Sampdoria-Inter, Keita Balde potrebbe tornare a giocare una partita da titolare e contro la sua ex squadra. In questa stagione l’attaccante non ha mai giocato da titolare. In realtà ha raccolto solo quattro presenze tra infortuni e condizione non ottimare. Oggi è a disposizione del tecnico e potrebbe partire titolare dietro Fabio Quagliarella unica punta nel 4-4-1-1. Al momento però il giocatore favorito sarebbe Verre, anche se fino all’ultimo il ballottaggio sarà tra lui, Gastón Ramírez e lo stesso Keita Balde. L’attaccante senegalese potrebbe essere l’arma in più in attacco per Ranieri per quanto riguarda il resto della stagione.