Sampdoria-Inter, Inzaghi vara la nuova catena di sinistra: doppia opzione

In Sampdoria-Inter Inzaghi sarà costretto a cambiare la difesa, vista l’assenza di Bastoni (vedi articolo). Questo dà due opzioni in difesa e potrebbe portare a una doppia modifica sulla fascia sinistra.

L’AVVICINAMENTO – Poco meno di dodici ore a Sampdoria-Inter e non ci sono ancora i convocati di Simone Inzaghi. Arriveranno in mattinata, a ridosso della sfida del Ferraris, ma una notizia si conosce già dalla conferenza: Alessandro Bastoni sarà assente. Il difensore, rientrato malconcio dalla nazionale, ha un risentimento ai flessori della coscia sinistra e andrà valutato per il Real Madrid mercoledì. Dovrà essere sostituito, con due opzioni per farlo: Federico Dimarco e Aleksandar Kolarov. Non è però escluso che alla fine giochino entrambi, con un cambio totale della catena di sinistra. Scegliendo il serbo Dimarco sarebbe una buona soluzione per avere maggior copertura sul lato dell’ex Antonio Candreva, rispetto a Ivan Perisic che è meno difensivo (e considerato che Kolarov non è certo rapidissimo). Viceversa, mettendo l’ex Verona non sarebbe comunque un adattato, perché ha fatto quel ruolo all’Hellas nella seconda parte della scorsa stagione. Per Inzaghi è la notte della scelta, per Sampdoria-Inter ci sono tre opzioni (due in difesa) e la certezza è che si vedrà in campo una novità.