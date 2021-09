Sampdoria-Inter: Inzaghi sfoglia le carte in attacco, tentazione staffetta

Per Sampdoria-Inter di domani all’ora di pranzo il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi deve prendere delle decisioni per l’attacco. Dzeko è l’unica certezza, tornano in gioco per una maglia da titolare anche i sudamericani tornati dalla nazionale.

Domani torna in campo l’Inter per la terza giornata del campionato di Serie A dopo la sosta nazionali. I nerazzurri saranno impegnati nella non facile trasferta sul campo della Sampdoria. Il tecnico Simone Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi per l’attacco. Secondo Sport Mediaset l’unica certezza è Edin Dzeko, per il resto il tecnico può sfogliare diverse carte. Il favorito sempre Stefano Sensi, ma le buone condizioni degli argentini tornati dalla nazionale li mettono in gioco per una maglia da titolare. Il tecnico potrebbe optare per una staffetta argentina con Lautaro Martinez in campo dal primo minuto e Correa pronto a subentrare nella ripresa.