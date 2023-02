Sampdoria-Inter, Inzaghi sceglie la ‘Lu-La’! Un rientro dal 1′ – SM

Sampdoria-Inter è in programma lunedì alle 20:45. Inzaghi pensa alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Le ultime sulle possibili scelte di formazione del tecnico da SportMediaset

SCELTE – L’Inter, archiviato il successo contro il Milan, sfiderà lunedì sera una Sampdoria alla disperata ricerca di punti salvezza. Per la sfida del Marassi, secondo SportMediaset, Inzaghi pensa di riproporre la “Lu-La” dal 1′: in attacco, quindi, spazio a Lukaku e Lautaro Martinez con Dzeko che partirà dalla panchina. A centrocampo conferme per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Brozovic che dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Sulle corsie agiranno Dimarco a sinistra e Dumfries, di rientro dal 1′, a destra. In difesa, di fronte ad Onana, confermati Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Fonte: SportMediaset.it