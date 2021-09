Sampdoria-Inter, Inzaghi riparte dalle certezze: centrocampo obbligato?

Sampdoria-Inter è in programma domenica alle 12:30. Simone Inzaghi, in vista del match, dovrà fare in conti con alcune probabili assenze, dovute alle fatiche ed ai ritardi imposti dalla pausa per le Nazionali. Scelte obbligate a centrocampo?

SCELTE – Sampdoria-Inter è alle porte. Per la sfida del “Marassi”, in programma domenica alle 12:30, Inzaghi dovrà fare i conti con alcune probabili assenze, dettate da condizioni fisiche non ottimali (Sensi, ndr) o da rientri troppo a ridosso del match (i sudamericani impegnati nelle qualificazioni a Qatar 2022). Ecco che quindi, per il tecnico nerazzurro, le scelte, specie a centrocampo, sono quasi obbligate. È molto probabile, infatti, che Inzaghi riproponga la linea mediana vista contro Genoa e Verona: Barella, Brozovic e Calhanoglu. Vecino e Vidal partiranno, quasi certamente, dalla panchina e Sensi, reduce da un problema muscolare, potrebbe non essere rischiato, anche in vista dell’imminente impegno in Champions League contro il Real Madrid.