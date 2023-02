Sampdoria-Inter, Inzaghi ragiona sulle sue scelte: la probabile formazione

Mancano due giorni a Sampdoria-Inter, sfida che nel monday night della Serie A vedrà i nerazzurri nuovamente in campo dopo la vittoria nel derby. Seppure con gli ultimi allenamenti da ultimare, Simone Inzaghi pensa alla probabile formazione

POSSIBILI SCELTE – Mancano due giorni a Sampdoria-Inter, con i nerazzurri chiamati a consolidare il secondo posto in classifica dopo la vittoria nel derby della scorsa settimana contro il Milan (vedi articolo). Simone Inzaghi, in vista anche degli ultimi allenamenti, studia già le possibili scelte per affrontare la gara di Marassi. Con, soprattutto, il ritorno in campo di Romelu Lukaku dal primo minuto al fianco di Milan Skriniar. Poche le rotazioni previste, data la lunga settimana di tempo per poter recuperare al meglio le energie. Riguardo ai rientri in vista di Sampdoria-Inter, Simone Inzaghi è pronto a rilanciare anche Marcelo Brozovic in seguito allo stop post-Mondiale.

SAMPDORIA-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE DI SIMONE INZAGHI

PROBABILE FORMAZIONE – Questo dunque il solito 3-5-2 che Simone Inzaghi potrebbe schierare per Sampdoria-Inter: Onana tra i pali, con la difesa a tre composta dall’ex di serata Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sulle fasce nessuna grossa sorpresa in vista con Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra. Al centro Marcelo Brozovictornerà nel suo ruolo di regista, con Hakan Calhanoglu che si sposterà a sinistra come mezz’ala e Nicolò Barella a destra. Davanti la coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku.