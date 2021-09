Sampdoria-Inter, Inzaghi pronto ad affidarsi al solo Dzeko

Sampdoria-Inter alla ripresa del campionato presenta un problema attacco per i nerazzurri. I sudamericani Lautaro Martinez e Joaquin Correa torneranno tardi dalle nazionali, Inzaghi quindi si affida a Dzeko protagonista con la sua Bosnia.

Dopo la sosta per le nazionali il campionato di Serie A presenta per l’Inter la non facile trasferta sul campo della Sampdoria. Per i nerazzurri un coefficiente di difficoltà ancora più elevato sarà dato dagli impegni per le nazionali che vedrà i sudamericani tornare in Italia praticamente alla vigilia della ripresa del campionato. In particolar modo per l’Inter e per Simone Inzaghi si presenta un problema attacco con Lautaro Martinez e Joaquin Correa entrambi impegnati con l’Argentina. Secondo “Sport Mediaset” i due argentini potrebbero anche non giocare contro la Sampdoria costringendo quindi il tecnico ad affidarsi al solo Edin Dzeko, protagonista con la maglia della sua Bosnia.