Sampdoria-Inter, Inzaghi pensa a 2 cambi rispetto al Milan! Le scelte – Sky

L’Inter ha terminato il suo allenamento pomeridiano ad Appiano Gentile. Matteo Barzaghi, intervenuto in collegamento su Sky Sport, parla delle possibili scelte di Inzaghi verso la sfida contro la Sampdoria

ROTAZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Per il match Inzaghi pensa a delle rotazioni nell’undici: «Inzaghi avvicinandosi alla Sampdoria potrà fare più valutazione. Con il rientro di Brozovic e Lukaku, positivi tutti e due. Stanno bene e ci sono chance che siano titolari al Marassi. Il croato in mezzo al campo, con lo spostamento di Calhanoglu nel ruolo di mezzala. In attacco il belga potrà dare il cambio a Dzeko. Lukaku col Milan ha dimostrato di stare bene».