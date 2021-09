Sampdoria-Inter, Inzaghi cambia il terzo modulo su tre? La possibilità – SI

Per Sampdoria-Inter c’è la possibilità che Inzaghi schieri il terzo modulo in altrettante partite diverse. In attesa della partita di domenica (ore 12.30) Sportitalia aggiunge una minima modifica alla formazione.

PICCOLO CAMBIO – Dopo il 3-5-1-1 col Genoa e il 3-5-2 col Verona potrebbe esserci il 3-4-2-1 per Simone Inzaghi in Sampdoria-Inter. Questo secondo Sportitalia, che sposta Hakan Calhanoglu sulla linea di Stefano Sensi dietro Edin Dzeko. Confermato per il resto quanto visto due settimane fa a Verona, fra difesa e centrocampo. Federico Dimarco, segnalato negli scorsi giorni come possibile titolare, ora è invece indietro nel ballottaggio con Ivan Perisic. Da valutare, invece, la situazione dei sudamericani che faranno solo la rifinitura col gruppo (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Sampdoria-Inter secondo Sportitalia: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Sensi, Calhanoglu; Dzeko.