Sampdoria-Inter, il vero dubbio riguarda la fascia sinistra. Cambi in difesa? – CdS

Sampdoria-Inter, qualche dubbio in più per Simone Inzaghi e non riguarda solo l’attacco. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, potrebbe esserci anche qualche variazione sulla fascia sinistra e in difesa.

CAMBI – Sampdoria-Inter, Simone Inzaghi nelle ultime ore prima della trasferta di Genova deciderà non solo chi affiancherà Edin Dzeko, ma anche qualche piccolo dubbio di formazione. In particolare quello legato alla fascia sinistra, con Ivan Perisic che adesso sembrerebbe essere in vantaggio rispetto Federico Dimarco. Attenzione anche in difesa, secondo il quotidiano romano, qualche titolare potrebbe essere risparmiato in vista della sfida di UEFA Champions League contro il Real Madrid, in programma mercoledì. Possibile, dunque, vedere Ranocchia al centro tra Skriniar e Bastoni. Vere prove di formazione andranno in scena oggi ad Appiano Gentile.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.