Sampdoria-Inter, idea Dimarco in difesa. Dubbi in attacco – Sky

Sampdoria-Inter è il lunch match della domenica di Serie A. Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni, fermatosi per un infortunio (qui le ultime). Per sostituirlo, il tecnico, pensa a Federico Dimarco. Le ultime da Sky Sport

SOSTITUTO – Sampdoria-Inter andrà in scena domani alle 12:30. Inzaghi, per la sfida del “Marassi”, dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, alle prese con un infortunio. Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico, per sostituire il difensore, starebbe pensando a Federico Dimarco, che verrebbe impiegato quindi al fianco di Skriniar e de Vrij, con Perisic regolarmente al suo posto sulla corsia di sinistra. Altro dubbio, infine, nel reparto offensivo: al fianco di Dzeko dovrebbe esserci uno fra Sensi e Lautaro Martinez. Sarà decisivo l’allenamento in programma questo pomeriggio.