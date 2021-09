Sampdoria-Inter, Gagliardini può recuperare. Attesa per Sanchez

Inter al lavoro priva dei numerosi nazionali. Ad Appiano Gentile si mette in mostra Roberto Gagliardini che ha superato i problemi fisici e potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Genova dopo la sosta. Attesa invece per valutare le condizioni di Alexis Sanchez.

Con la Serie A ferma per la sosta nazionali, ad Appiano Gentile si allena un’Inter decisamente a ranghi ridotti agli ordini del tecnico Simone Inzaghi. Tra i giocatori della prima squadra rimasti a Milano c’è Roberto Gagliardini, assente a causa di un infortunio nelle prime due giornate di campionato. Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, il centrocampista italiano mostra grandi progressi e ormai lavora regolarmente. Ci sono quindi buone possibilità che venga convocato per la trasferta di Genova contro la Sampdoria, impegno dell’Inter alla ripresa del campionato. Si valuteranno nei prossimi giorni anche le condizioni dell’altro lungodegente Alexis Sanchez, ma per il momento c’è pessimismo per la ripresa della Serie A.