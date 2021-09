Sampdoria-Inter, Gagliardini anche oggi in gruppo: sarà convocato! – Sky

Sampdoria-Inter è il match in programma subito dopo la sosta, domenica 12 settembre alle ore 12.30. Inzaghi in vista dei blucerchiati recupera Gagliardini, che sarà dunque regolarmente convocato. Di seguito quanto rivelato da Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

RECUPERATO – Sampdoria-Inter avrà un uomo in più, vale a dire Roberto Gagliardini: «Gagliardini ha di fatto recuperato, anche oggi si è allenato con il gruppo e sarà tra i convocati per la sfida contro la Sampdoria», ha spiegato Andrea Paventi su “Sky Sport 24”. Simone Inzaghi, in attesa di riavere a disposizione tutti i Nazionali, può dunque contare sul centrocampista italiano mentre per quanto riguarda Alexis Salchez serve ancora un po’ di pazienza (vedi articolo).