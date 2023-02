Sampdoria-Inter, la probabile formazione di Stankovic: +1 in attacco

Così come Simone Inzaghi (vedi articolo), anche Dejan Stankovic studia le sue scelte in vista di Sampdoria-Inter in programma lunedì sera. Il tecnico blucerchiato nell’ultima settimana ha perso il difensore Omar Colley, ma ha guadagnato l’attaccante ex Real Madrid Jesé Rodriguez. Di seguito la probabile formazione

UNO FUORI, UNO DENTRO – Nell’ultima settimana, quella che porta a Sampdoria-Inter, Dejan Stankovic ha perso un giocatore e ne ha guadagnato un altro. A essersene andato è stato il difensore Omar Colley, trasferitosi al Besiktas. In entrata, invece, è arrivato Jesé Rodriguez, ex attaccante del Real Madrid. Con gli ultimi allenamenti ancora da svolgere, Stankovic valuta le sue possibilità. Rispetto a Monza non ci sarà il difensore gambiano che dovrebbe essere sostituito da Nicola Murru. Fuori anche Léris, squalificato, con Zanoli pronto a prendere il suo posto. Davanti confermato Djuricic alle spalle di Gabbiadini e Lammers. Ma occhio al neo-acquisto.

SAMPDORIA-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE DI DEJAN STANKOVIC

PROBABILE FORMAZIONE – Non cambierà dunque per Sampdoria-Inter la disposizione in campo di Dejan Stankovic, sebbene cambieranno per forza di cose alcuni interpreti. 3-4-1-2 per il tecnico serbo con Audero ben saldo tra i pali e davanti a lui la difesa a tre composta da Amione, Nuytinck e Murru. Centrocampo composto da Zanolie Augello sulle fasce con Cuisance e Winks al centro. In attacco spazio a Djuricic alle spalle del duo Lammers-Gabbiadini, con quest’ultimo che arriva dalla doppietta segnata al Monza. Pronto, come anticipato sopra, a subentrare anche il neo-acquisto Jesé Rodriguez, vista l’indisponibilità di Fabio Quagliarella ancora infortunato.