Sampdoria-Inter, Dzeko unica sicurezza per Inzaghi: chi con lui in attacco? – CdS

Sampdoria-Inter, il peso dell’attacco nerazzurro sarà tutto sulle spalle di Edin Dzeko, un po’ come all’esordio in campionato contro il Genoa. Stavolta, però, la colpa è della sosta per le nazionali. Chi in attacco con il bosniaco?

PENSACI TU – Sampdoria-Inter senza i sudamericani, o almeno saranno presenti in panchina. Impossibile vederli titolari in campo con Edin Dzeko, ecco perché come contro il Genoa, il bosniaco sarà costretto a fare reparto d asolo, o quasi. Avrà anche 35 anni, ma l’attaccante è integro ed è abituato a giocare più o meno sempre. Come al debutto in campionato, tutto lascia credere che il suo partner d’attacco sarà Stefano Sensi. L’ex Sassuolo ieri si è liberato dalla Nazionale, garantendo tramite social la sua presenza domenica (vedi articolo). Dalla panchina invece ci saranno Lautaro Martinez e Joaquin Correa, rientrato dagli impegni con l’Argentina, con loro anche il baby Satriano. Molto probabilmente in panchina ci sarà anche Alexis Sanchez, recuperato dopo il lungo infortunio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno