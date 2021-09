Sampdoria-Inter: Dumfries può attendere, Inzaghi conferma Darmian

Sampdoria-Inter di domenica all’ora di pranzo non sarà il giorno dell’esordio da titolare di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi orientato a puntare ancora su Matteo Darmian dopo le buone prestazioni in queste prime gare stagionali.

Bisognerà ancora attendere per vedere l’esordio dal primo minuto di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter. L’esterno olandese, uno dei principali acquisti dell’ultimo mercato a cui tocca la non facile eredità di Achraf Hakimi, non è stato schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi nelle prime due giornate di campionato e il suo momento non arriverà domenica in Sampdoria-Inter. Secondo Sky Sport il tecnico è orientato a puntare ancora su Matteo Darmian, che ben si è comportato in queste prime partite stagionali. Per l’olandese ci sarà probabilmente spazio nella ripresa. Ovviamente non è certo il caso di parlare di bocciatura, Inzaghi semplicemente vuole inserire il giocatore con calma e inoltre Dumfries è reduce dagli impegni con la sua nazionale quindi non può essere al meglio. Per lui ci sono più probabilità mercoledì nella prima giornata della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid.