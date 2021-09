Sampdoria-Inter, definita la ripresa per D’Aversa: più giocatori in dubbio

Sampdoria-Inter non è più così lontana: meno di sei giorni alla partita in programma domenica alle 12.30. Se Inzaghi deve pensare ai nazionali (vedi articolo) D’Aversa ne ha meno ma ha alcuni problemi.

L’AVVICINAMENTO – La Sampdoria ha chiuso la scorsa settimana con un’amichevole contro la Ternana, per prepararsi all’Inter (vedi articolo). Roberto D’Aversa ha poi dato due giorni di riposo alla squadra, che riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio. Non hanno giocato la partita Emil Audero, Manolo Gabbiadini, Mohamed Ihattaren, Nicola Murru, Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira. In vista dell’Inter le situazioni da valutare sono quelle di Murru e Torregrossa, entrambi alle prese con problemi fisici. In più ha avuto un infortunio, seppur leggero, anche Bartosz Bereszynski con la Polonia, uno dei sette nazionali. Per Gabbiadini, invece, da escludere il recupero in vista di Sampdoria-Inter dato che l’infortunio subito alla prima giornata col Milan richiede tempi più lunghi.