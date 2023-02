Sampdoria-Inter, Darmian recrimina un rigore che per Maresca non c’è: la moviola – CdS

In Sampdoria-Inter, il Corriere dello Sport giudica positivamente la prestazione dell’arbitro Maresca, nel gestire soprattutto due casi con possibile calci di rigore. In entrambi i casi scelte giuste da parte dell’arbitro secondo il quotidiano romano.

LA MOVIOLA – Due casi dubbi in area di rigore della Sampdoria, ma l’arbitro Maresca non perde mai il controllo della partita. Anche la gestione dei cartellini gialli sono appropriati chiudendo con 24 falli e 4 gialli totali. Al 4′ protesta non poco Matteo Darmian dopo un contatto con Murillo, chiedendo il calcio di rigore. Secondo il Corriere dello Sport, ha fatto bene Maresca a far proseguire considerando che il terzino italiano era in corsa e aveva scaricato il pallone eludendo l’intervento dell’avversario. Ancora proteste dell’Inter, questa volta nel secondo tempo, sul tiro di Denzel Dumfries che calcia e il pallone finisce sulla schiena di Winks, che pure aveva il braccio sinistro molto largo (tant’è che l’olandese recrimina un possibile tocco di mano). Voto 6,5 all’internazionale di Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna