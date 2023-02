Sampdoria-Inter, da non escludere un doppio rientro nei titolari per Inzaghi

Sampdoria-Inter lunedì alle 20.45 farà riprendere il percorso per la squadra di Inzaghi, tranquilla questa settimana non avendo partite. Avere così tanti giorni per preparare la sfida del Ferraris dà un’opzione per rimettere titolari alcuni big.

DI NUOVO IN CAMPO – Sampdoria-Inter arriverà a otto giorni dal derby col Milan, nonché a cinque dall’Udinese (vedi calendario). Il match del Ferraris non è certo all’interno di un tour de force, come tutti quelli di gennaio, e la Champions League comincia ad avvicinarsi (meno di due settimane alla prima sfida col Porto). Motivo per cui Simone Inzaghi, più che fare turnover, deve iniziare a pensare a come rimettere in campo alcuni big. I nomi sono ovvi: Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Il primo non gioca titolare con l’Inter addirittura dal 18 settembre, nella sciagurata partita con l’Udinese. Poi l’ha fatto solo con la Croazia, in mezzo agli infortuni, ed è subentrato nel derby al 71′. Il secondo si è invece già visto dal 1′ nel 2023, ma è necessario che recuperi la forma migliore. Anche in vista della Champions League. Ecco perché, nonostante Hakan Calhanoglu (che ovviamente può giocare anche da mezzala), Edin Dzeko e Lautaro Martinez abbiano fatto bene, ci sia la necessità di reinserire Brozovic e Lukaku. Magari già in Sampdoria-Inter.