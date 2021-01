Sampdoria-Inter, Conte vuole il sorpasso e spera in Lukaku ma zero rischi

Antonio Conte Inter

Sampdoria-Inter, sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A e ancora decisiva per il possibile sorpasso. Il Milan domani sera se la vedrà con la Juventus, per cui nulla di scontato. Conte intanto spera nel recupero di Lukaku almeno per la panchina ma senza forzare troppo.

IN ATTACCO – Sampdoria-Inter con o senza Romelu Lukaku? L’attaccante belga nell’ultima sfida giocata a San Siro contro il Crotone è stato costretto a uscire anzitempo per un problema al quadricipite della coscia. Uscita precauzionale che non dovrebbe preoccupare più tanto in vista delle prossime partite. Conte dal canto suo spera nel recupero di Lukaku almeno per la panchina ma senza forzare troppo la mano, visto che sempre a gennaio l’Inter dovrà vedersela contro Roma e Juventus, due sfide una dietro l’altra e a distanza di una settimana. Ad ogni modo meglio cercare di preservare il centravanti belga nonostante la volontà di tentare il sorpasso già dalla prossima giornata. Al suo posto ci sarà con molta probabilità Alexis Sanchez, anche lui finalmente recuperato e convocato contro il Crotone, avrà modo di esprimersi al meglio da titolare in coppia con un Lautaro Martinez in splendida forma.