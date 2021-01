Sampdoria-Inter, cambiano pochissimi interpreti: le ultime da Marassi

Antonio Conte Inter

Non ci dovrebbero essere particolari sorprese oggi alle ore 15 nella formazione di Antonio Conte in campo per Sampdoria-Inter

SAMPDORIA-INTER – In collegamento con “Sky Sport 24”, Andrea Paventi riporta in diretta da Marassi, le ultime sulla probabile formazione dell’Inter che vedremo in campo oggi pomeriggio contro la Sampdoria. L’inviato di “Sky Sport” conferma che per Romelu Lukaku si tratta solo di una contrattura, ma che precauzionalmente partirà dalla panchina. Per il resto, l’allenatore Antonio Conte sceglierebbe in attacco Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Il modulo sarebbe sempre il 3-5-2 cambiando pochissimi interpreti. In mezzo al campo invece Roberto Gagliardini dovrebbe sostituire Arturo Vidal.