Sampdoria-Inter, blucerchiati già al lavoro verso la sfida: un recupero

Claudio Ranieri Sampdoria

Sampdoria-Inter si avvicina. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta maturata sul campo della Roma, sono già al lavoro per preparare la sfida ai nerazzurri. Un recupero importante per Ranieri

LAVORO – Sampdoria-Inter è in programma mercoledì alle 15:00. I blucerchiati, agli ordini di Ranieri, sono tornati al lavoro questa mattina: “La Sampdoria è già tornata all’opera, questa volta in ottica-Inter. Dopo la trasferta di Roma, Claudio Ranieri ha diviso in due gruppi la squadra: seduta rigenerante per i blucerchiati impiegati maggiormente all’”Olimpico”; attivazione neuromuscolare, possesso sotto forma di esercitazione tecnica e partita in spazi ridotti per tutti gli altri disponibili. Bartosz Bereszynski si è allenato regolarmente tra questi ultimi sul campo 1 del “Mugnaini” mentre Alex Ferrari è ancora alle prese con il protocollo di recupero in palestra e parzialmente sul campo, dove Nik Prelec porta invece avanti il proprio programma differenziato. Per Manolo Gabbiadini terapie e fisioterapia. Domani, martedì, è già vigilia: in agenda a Bogliasco c’è un altro mattutino”.

Fonte: sampdoria.it