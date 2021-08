Sampdoria-Inter, blucerchiati attivi per l’arrivo di Castillejo

Sampdoria-Inter dopo la sosta potrebbe presentare una piccola aria di derby milanese. I blucerchiati stanno infatti trattando l’arrivo in prestito di Samu Castillejo dal Milan.

Il campionato di Serie A è in sosta nazionali, ma il mercato sta vivendo i suoi ultimi giorni di frenesia. Dopo la sosta si gioca Sampdoria-Inter e i nerazzurri di Simone Inzaghi potrebbero affrontare una squadra molto diversa da quella vista nelle prime due giornate. I blucerchiati sono infatti molto attivi in questi ultimi giorni di mercato e la sfida del Ferraris dopo la sosta potrebbe avere una piccola aria di derby milanese. Secondo Gianluca Di Marzio infatti si stanno intensificando i contatti tra Sampdoria e Milan per la cessione di Samu Castillejo. L’attaccante spagnolo è in uscita dai rossoneri, ma potrebbe quindi restare nel nostro campionato accasandosi alla Sampdoria.