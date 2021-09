Sampdoria-Inter, Bastoni non ci sarà: Inzaghi punta su Dimarco

Sampdoria-Inter, niente da fare per Alessandro Bastoni. Il centrale non sarà a disposizione del mister nonostante la titolarità con la maglia dell’Italia. Al suo posto Dimarco, farà il centrale (vedi probabili formazioni).

SOSTITUTO – Sampdoria-Inter, Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida delle 12:30. Il calciatore è tornato con un affaticamento muscolare e domani sarà valutato dal dottor Piero Volpi per capire l’entità dell’infortunio alla coscia sinistra. Assenza pesante, ma Inzaghi ha già trovato il sostituto: Federico Dimarco, inizialmente in ballottaggio con Ivan Perisic per quanto riguarda la fascia sinistra, è il primo indiziato per raccogliere l’eredità di Bastoni in questa partita. Proprio nell’ultima sfida contro il Verona, Dimarco ha avuto l’opportunità di giocare in quella zona del campo. A questo punto, sciolti anche i dubbi per quanto riguarda la fascia sinistra: in campo ci sarà anche Perisic da titolare.