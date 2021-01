Sampdoria-Inter, allenamento mattutino per la squadra di Ranieri

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri Sampdoria-Genoa

Sampdoria-Inter in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15, Claudio Ranieri chiama a raccolta tutta la squadra subito a lavoro con un allenamento mattutino dopo la sconfitta maturata contro la Roma.

SUBITO A LAVORO – Sampdoria-Inter, dopo la sconfitta maturata all’Olimpico contro la Roma, squadra subito a lavoro questa mattina per preparare la sfida di mercoledì pomeriggio contro l’Inter attualmente seconda in classifica. Claudio Ranieri chiama a raccolta tutta la squadra al “Mugnaini” (Bogliasco) così come riportato dal sito ufficiale del club. Il tecnico vuole concentrazione per una sfida così importante in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova.