Sampdoria-Inter, alla vigilia incontro coi piccoli tifosi per quattro giocatori

Vigilia di Sampdoria-Inter e la squadra di Inzaghi da qualche ora è a Genova per proseguire l’avvicinamento al posticipo di Serie A. A conclusione della vigilia, quattro giocatori hanno partecipato a un incontro con dei piccoli tifosi.

IL SALUTO – Serata coi tifosi per quattro giocatori dell’Inter alla vigilia della partita con la Sampdoria. Come fa sapere la società, venti piccoli sostenitori degli Inter Club hanno incontrato Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Denzel Dumfries e André Onana. I quattro giocatori si sono intrattenuti coi bambini, fermandosi per una sessione di autografi e foto. Un momento che li ha resi senza dubbio felici.