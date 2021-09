Sampdoria-Inter, Adrien Silva in vantaggio per una maglia da titolare

Sampdoria-Inter, in attesa delle formazioni ufficiali, arrivano sempre più conferme riguardo la probabile formazione dei padroni di casa. Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Ekdal a centrocampo (QUI le probabili formazioni).

LE ULTIME – Sampdoria-Inter, Roberto D’Aversa in vista della sfida di oggi in programma alle 12:30, ha recuperato Bereszynski e sarà regolarmente in campo, da titolare, a destra. Chi non ci sarà, invece, è il centrocampista svedese Albin Ekdal: Adrien Silva si candida per una maglia da titolare in coppia con Thorsby a centrocampo. Recuperato anche Torregrossa in attacco, ma partirà dalla panchina con Caputo e Quagliarella che probabilmente saranno titolari.