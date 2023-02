Sampdoria-Inter 0-0 al 45′, tanti assalti e occasioni: manca solo il gol

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Sampdoria-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo allo stadio Ferraris in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PORTE INVIOLATE – Un primo tempo che ha visto un’Inter nettamente migliore rispetto alla Sampdoria e alla quale è mancato soltanto il gol. Partono subito bene i nerazzurri, che nei primi minuti vanno vicini alla rete del vantaggio con Romelu Lukaku. L’azione più pericolosa arriva però alla metà della prima frazione di gioco, quando Calhanoglu appoggia a Darmian libero a destra, palla in mezzo per Lautaro Martinez che manca l’impatto con la sfera: l’argentino riesce ad appoggiare nuovamente per Darmian la cui conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. Nel finale l’Inter prova ancora ad assaltare a ripetizione la porta difesa da Audero senza però riuscire a trovare la via del gol. Servirà più precisione nella ripresa per sbloccare il risultato.

SAMPDORIA-INTER 0-0