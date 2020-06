Sampdoria, inizia la settimana pre-Inter: lavoro individuale per due

Dopo due giorni di riposo, riprende il lavoro sul campo per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. Programma di allenamento individuale per Fabio Quagliarella, mentre prosegue il recupero del difensore Alex Ferrari.

RITORNO IN CAMPO – Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Claudio Ranieri, riprende il lavoro sul campo da parte della Sampdoria per preparare la sfida di domenica sera contro l’Inter, valevole per il recupero della 25sima giornata di campionato. Per i blucerchiati un’ora e mezza di lavoro, divisa in attività aerobica e forza, per poi chiudere con esercitazioni finalizzate al possesso palla. Da segnalare il lavoro individuale specifico prima in palestra e poi sul campo per Fabio Quagliarella. Prosegue invece il percorso di recupero per il difensore Alex Ferrari. La squadra tornerà in campo domani, mercoledì 17 giugno, per una seduta di allenamento mattutina.