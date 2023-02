Sampdoria, il nuovo attaccante subito contro l’Inter? Ma salta il primo allenamento

La Sampdoria oggi ha definito tutti i dettagli per l’acquisto del nuovo rinforzo in attacco prima della sfida con l’Inter. Il giocatore, però, secondo quanto riportato da Sky, non ha ancora svolto il primo allenamento con la squadra.

VERSO L’INTER – La Sampdoria nella giornata di oggi ha definito gli accordi per l’arrivo dell’ex Real Madrid e PSG, Jesé Rodriguez, già in città nella giornata di oggi. Il calciatore arriva da svincolato e ha già svolto le visite mediche, ma per il primo allenamento in vista dell’Inter dovrà attendere qualche ora. Prima di annunciare il tesseramento di Jesé Rodriguez, per ragioni economiche dovrà essere definita la cessione di Omar Colley al Besiktas. Assente oggi (vedi QUI), probabile prenderà parte domani all’allenamento con il resto della squadra agli ordini di Dejan Stankovic per preparare la sfida con l’Inter e capire in che condizioni sarà l’attaccante spagnolo dopo l’ultima esperienza in Turchia.