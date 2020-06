Sampdoria, esercizi tattici verso l’Inter: dirigenza al gran completo

La Sampdoria prosegue il suo lavoro in avvicinamento alla sfida contro l’Inter. Il report dell’allenamento odierno dei blucerchiati di Ranieri

REPORT – “Sampdoria al lavoro sotto il sole di Bogliasco per preparare la sfida in casa dell’Inter. Davanti al presidente Massimo Ferrero, al direttore sportivo Carlo Osti e al responsabile scouting Riccardo Pecini, i blucerchiati hanno svolto esercitazioni tattiche a reparti e una partitella sul campo 1 del ‘Mugnaini’.

Rifinitura. Seduta personalizzata sul campo per Fabio Quagliarella, mentre Alex Ferrari prosegue il proprio iter di recupero. Domani, sabato, sono in programma la seduta di rifinitura e il trasferimento a Milano per il ritiro pre-gara”.

Fonte: sampdoria.it