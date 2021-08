Sampdoria, due acquisti per l’Inter? Trattative in corso: centrocampo e attacco

La Sampdoria giocherà contro l’Inter sabato 11 settembre (orario ancora da definire). In vista del match del Ferraris i blucerchiati, dopo che ieri si è parlato di Keita (vedi articolo), ne stanno trattando due.

MERCATO APERTO – Da qui alle 20 di martedì la Sampdoria proverà a completare la rosa a disposizione di Roberto D’Aversa. Nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale” il giornalista Gianluca Di Marzio si sofferma sui prossimi avversari dell’Inter: «La Sampdoria sta per prendere Florentino Luis del Benfica, trattativa avanzata. Stava andando al Getafe, che non è riuscito a concretizzare il trasferimento per motivi di fair play interno della Liga. La Sampdoria ha iniziato la trattativa poche ore fa e sta andando al traguardo, sta trattando anche Andrea Petagna che però ha segnato (in Genoa-Napoli, ndr) Domattina spera di convincerlo fino in fondo».