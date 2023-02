Sampdoria come l’Inter: oggi la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida

La Sampdoria torna ad allenarsi questa mattina proprio come l’Inter, reduce dalla vittoria del derby e con ben due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi (vedi articolo).

LA RIPRESA – Archiviata la partita con il Monza, la Sampdoria come l’Inter oggi tornerà ad allenarsi dopo un giorno e mezzo di riposo. Squadra riunita al “Mugnaini”, per cominciare a preparare il prossimo impegno con l’Inter, match valido quale ventiduesima giornata di Serie A TIM e in programma lunedì al “Ferraris” (ore 20.45). Prime complicazioni per Dejan Stankovic, che contro la sua ex squadra molto probabilmente non avrà a disposizione Colley perché ceduto in Turchia (vedi QUI).