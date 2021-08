Sampdoria, Caprari non sfiderà l’Inter alla ripresa: ha firmato per il Verona

Caprari non affronterà l’Inter al rientro dalla pausa per le nazionali. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it presso lo Sheraton Hotel di Milano, l’attaccante classe ’93 ha firmato con il Verona.

FIRME – La Sampdoria sta rivoluzionando la squadra in queste ultime ore di mercato (vedi articolo). Non solo in entrata, la società blucerchiata sta operando anche in uscita. In questi minuti è arrivata la firma di Gianluca Caprari con il Verona di Eusebio Di Francesco. A riferirlo è il suo agente Simone Pepe. Per l’attaccante, passato anche all’Inter, è il momento di lasciare la Sampdoria, club in cui è arrivato proprio dai nerazzurri nell’affare che ha portato a Milano Milan Skriniar.