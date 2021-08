Sampdoria attiva sul mercato in vista Inter, altro arrivo dalla Fiorentina

La Sampdoria è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato. Dopo la sosta i blucerchiati saranno impegnati contro l’Inter e potrebbero giocare la partita contro i nerazzurri con un rinforzo in più. Dalla Fiorentina infatti potrebbe arrivare Sofyan Amrabat.

Il campionato di Serie A è già fermo dopo due giornate per la prima delle soste per le Nazionali. Non si ferma invece il mercato, entrato ormai negli ultimi frenetici giorni. Una squadra molto attiva in questi giorni è la Sampdoria che dopo la sosta sarà impegnata contro l’Inter di Simone Inzaghi, a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Potrebbe essere una Sampdoria molto diversa da quella vista nelle prime due giornate in quanto i liguri contano di chiudere diversi colpi in entrata negli ultimi giorni. Uno di questi potrebbe essere Sofyan Amrabat. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” sono frenetici i contatti con la Fiorentina, attuale club di Amrabat in cui però il centrocampista marocchino è ormai ai margini, e si potrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.