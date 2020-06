Sampdoria al lavoro in vista dell’Inter, un difensore...

Sampdoria al lavoro in vista dell’Inter, un difensore verso il recupero

Con una nota pubblicata sul sito web ufficiale della società, la Sampdoria ha fatto un resoconto sulla seduta di allenamento odierna. Squadra concentrata su un lavoro tecnico e tattico in vista della sfida contro l’Inter del 21 giugno. Prosegue il recupero del difensore Alex Ferrari.

SEDUTA ODIERNA – Prosegue il lavoro della Sampdoria di preparazione alla ripresa del campionato. I blucerchiati scenderanno in campo domenica 21 giugno alle ore 21.45 contro l’Inter a San Siro, nel recupero della 25sima giornata di Serie A. Agli ordini del tecnico Claudio Ranieri, i giocatori della squadra genovese hanno svolto una seduta incentrata su percorsi tecnici ed esercitazioni tattiche a reparti. Lavoro personalizzato in palestra per Lorenzo Tonelli, mentre prosegue il percorso di recupero del difensore Alex Ferrari. Domani, sabato 6 giugno, è prevista la quinta e ultima seduta di allenamento della settimana.