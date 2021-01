Sampdoria-Inter, Conte pensa al turnover. Sanchez torna titolare? – SM

Antonio Conte Inter

Sampdoria-Inter si avvicina. I nerazzurri, dopo la goleada rifilata al Crotone, vogliono estendere la striscia di vittorie consecutive e continuare la rincorsa allo scudetto. Contro i blucerchiati Conte potrebbe varare il turnover. Sanchez potrebbe tornare titolare. Le ultime da “SportMediaset”.

LA PROBABILE – Sampdoria-Inter è alle porte. I nerazzurri, archiviata la vittoria contro il Crotone, vogliono continuare al meglio questo avvio di 2021. Per la sfida contro i blucerchiati Conte potrebbe varare il turnover, visti i prossimi impegni ravvicinati che attendono la squadra nerazzurra. Sugli esterni, infatti, potrebbe rifiatare Hakimi: al suo posto uno tra Darmian e D’Ambrosio, con Young confermato a sinistra. A centrocampo pronto Gagliardini al posto di Vidal, apparso sottotono nella sfida contro il Crotone. A completare il reparto Barella e Brozovic. In attacco Lukaku, visto il fastidio al quadricipite, potrebbe riposare. Al suo posto, in coppia con Lautaro Martinez, ci sarà Sanchez.