Salvini: «Inter in Coppa? Già vinto il derby vero. La doppietta di Giroud…»

L’Inter ha staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia vincendo 2-0 contro la Roma. Questa sera giocano Milan e Lazio che decreteranno chi affronterà i nerazzurri nel prossimo turno. Per Matteo Salvini, leader della Lega, il possibile derby non è così importante.

DOPPIETTA – L’Inter ha vinto 2-0 grazie a Dzeko e Sanchez contro la Roma di Mourinho. Una vittoria che è valsa il pass qualificazione per la semifinale di Coppa Italia con i nerazzurri che attendono la vincente di Milan-Lazio, in programma questa sera. Secondo il leader della Lega Matteo Salvini però, in un intervento a The Breakfast Club su Radio Capital, il doppio possibile derby in semifinale non sarebbe poi così importante. «Altra doppia sfida con l’Inter in semifinale di Coppa Italia? Il derby vero è quello che abbiamo vinto in campionato. Con la doppietta di Giroud ci vado avanti altri sei mesi, possiamo lasciare anche la vittoria alla Lazio questa sera».