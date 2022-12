Salisburgo, primo allenamento a Malta e poi ‘regalo’ di Jaissle prima dell’Inter

Inter-Salisburgo sarà la seconda amichevole per i nerazzurri dopo la vittoria per 6-1 contro il Gzira United. Primo allenamento per gli austriaci in quel di Malta, poi il regalo da parte dell’allenatore tedesco Matthias Jaissle.

L’ALLENAMENTO – Primo giorno di allenamento a Malta per il Salisburgo, i giocatori hanno testato per la prima volta anche il campo del Tony Bezzina Stadium prima dell’amichevole di domani contro l’Inter. Questo il report del primo allenamento degli austriaci: “Dopo il riscaldamento, ci siamo concentrati sui passaggi e sui tiri, dato che dopotutto vogliamo sfruttare ogni opportunità che abbiamo contro gli italiani. Poi il tecnico ha concesso il pomeriggio libero alla squadra. La maggior parte dei giocatori l’ha utilizzata per visitare la Capitale. Tornerà a lavorare domani mattina“.

Fonte: redbullsalzburg.at