Salisburgo, parla Struber: «Inter squadra top! Una possibilità di vittoria»

Struber, allenatore del Salisburgo, in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Lask Linz 1-0, ha parlato della prossima sfida, quella di UEFA Champions League contro l’Inter.

PROSSIMA SFIDA – Gerhard Struber ha parlato così prima della sfida con l’Inter e dopo la sconfitta del suo Salisburgo: «In questa partita è mancata la convinzione di poter far bene le cose, ma non possiamo continuare a pensare a questo momento, ma al futuro. Ci aspetta una partita importante contro l’Inter in Champions League e sarà molto speciale. La nostra qualità migliore è l’aggressività, e dovremmo metterla in pratica anche a Milano, per poter dare fastidio a una squadra top come l’Inter e che lotta ai vertici del campionato italiano. Così facendo, potremmo vincere quella partita».